Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2 saat süren MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:(ABD'den) Milli Savunma Bakanlığı'nın, 40 yeni F-16 uçak alınması aynı zamanda bizde olan 79 adet F-16'nın o seviyeye çıkarılması için bir talep mektubu oldu. Bu çerçevede daha geniş bir talep mektubuyla Türkiye'nin bu güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için iletilecek. NATO müttefikleri arasında güvenlik ihtiyaçlarının kısıtlayıcı ambargoların olması mantıksızdır.Türkiye, meşru haklarını kullanarak Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan faydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok. Teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor.Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Elini kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.CHP seçim kanununun iptali için AYM'ye başvurmuş. AYM'ye başvurma hakları var. Partinin neredeyse bütün ömrünün AYM'ye başvurmakla uğraşması çok değişik bir durum.Cumhurbaşkanımız şehirleşme konularıyla vatandaşların konut edinmesi konuları ile yakından ilgileniyor. TOKİ ile ilgili çeşitli müjdeleri cumhurbaşkanımızdan Haziranda açıklamalarla duyacağız.