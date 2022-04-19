Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: Bu akşam Ayasofya’da…

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, önceki gün Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nde eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile bir iftar yapmıştı. Selçuk Bayraktar, bu anları gösteren fotoğrafı da "Bu akşam iftarımız Ayasofya'da… Hayırlı Ramazanlar" diyerek sosyal medyadan paylaşmıştı.

AYASOFYA'DA EŞİYLE İFTARI PAYLAŞMIŞTI! BU SEFER ANNESİNİ PAYLAŞTI!

Eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya Camisi'nde yaptıkları iftar sonrasında Selçuk Bayraktar'dan sosyal medyadan yeni bir paylaşım geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından "Bu akşam da iftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık" diyerek annesi Canan Bayraktar ile iftar sofrasında olduğunu gösteren fotoğraf karesini paylaştı.

MÜTEVAZI İFTARLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!

Hem eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Ayasofya Camisi'ndeki iftarı hem de annesi Canan Bayraktar ile mütevazı iftarı sosyal medyadan büyük beğeni topladı. Her iki iftar fotoğrafı da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.