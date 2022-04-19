Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...
Giriş Tarihi: 19.4.2022 12:14

SON DAKİKA: İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

AA
SON DAKİKA: İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...

Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İbrahim Haskoloğlu'na "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Haskoloğlu, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İbrahim Haskoloğlu gözaltında! Kişisel bilgileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA