Son terörist etkisiz hale getirilene kadar sürecek

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon kapsamında düzenlenen hava harekâtını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekât Merkezi'nden takip etti. Akar yaptığı açıklamada "Uzun süreden beri hazırlık ve koordinasyonu yapılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda ilk aşamada planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumda. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" dedi. Bakan Akar, hava harekâtına katılan pilotlara telsizden seslenerek "Faaliyetlerinizi yakından büyük bir gurur ve memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.