25 yıllık muhtar oğlu için evlat nöbetine katıldı

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti 960'ıncı gününde devam ediyor. PKK'nın kaçırdığı Vedat Bingöl'ün annesi Fahriye, baba Nusret ve ablası Güllü Bingöl oturma eylemine 258'inci aile olarak dahil oldu. Aile adına konuşan baba Nusret Bingöl, muhtar olduğu için evladının infaz edildiğini kendisine iletildiğini iddia etti. Bingöl, "2019'da oğlumu HDP binasından kaçırmışlar, o günden beri haber alamıyoruz. Şimdi ise kaç gündür internet üzerinde oğlumu benim muhtar olduğum için gıcık alıp infaz ettiğini söylediler. Oğlum eğer ölmüş ise cenazesini göndersinler" dedi.