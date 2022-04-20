Haberler Gündem Haberleri 4 taburdan 42 operasyonel timle ‘Eren-Abluka 2’ başladı
Giriş Tarihi: 20.4.2022

4 taburdan 42 operasyonel timle ‘Eren-Abluka 2’ başladı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
4 taburdan 42 operasyonel timle ‘Eren-Abluka 2’ başladı
BAHAR aylarının girmesiyle birlikte eylem arayışında bulunan PKK'ya karşı sınır ötesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Eren Abluka-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başladı. Hakkâri kırsalı, Kavaklı ve Karanlık Dağı bölgesindeki operasyona 4 taburdan oluşan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin de aralarında bulunduğu 42 operasyonel timden 654 personel katılıyor. 'Eren-Abluka' operasyonunun ilki Diyarbakır kırsalında başlatılmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
4 taburdan 42 operasyonel timle ‘Eren-Abluka 2’ başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA