4 taburdan 42 operasyonel timle ‘Eren-Abluka 2’ başladı

BAHAR aylarının girmesiyle birlikte eylem arayışında bulunan PKK'ya karşı sınır ötesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ederken, yurt içinde de İçişleri Bakanlığı koordinesinde "Eren Abluka-2 Şehit Uzman Çavuş Mehmet Bayar" operasyonu başladı. Hakkâri kırsalı, Kavaklı ve Karanlık Dağı bölgesindeki operasyona 4 taburdan oluşan Jandarma ve Polis Özel Harekât timlerinin de aralarında bulunduğu 42 operasyonel timden 654 personel katılıyor. 'Eren-Abluka' operasyonunun ilki Diyarbakır kırsalında başlatılmıştı.