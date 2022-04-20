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Giriş Tarihi: 20.4.2022 13:18

Bakan Akar’dan Pençe Kilit mesaisi

AA
Bakan Akar’dan Pençe Kilit mesaisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden Pençe Kilit Operasyonu’nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar, gece Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne geçerek Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yapan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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Bakan Akar’dan Pençe Kilit mesaisi
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