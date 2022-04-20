Başka seçenek yok kökleri kazınacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, konuşmasında, küresel enflasyonun tırmanışının her ülkenin ortak sancısı olduğunu, bu durumun fiyat artışları ve ekonomik sıkıntılara yol açtığını söyledi. Bahçeli grup konuşmasında şu mesajları verdi:Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden ayrılış ve kopuşlarına neden olan ağır şartlar ortadan kalkar kalkmaz güvenli ve gönüllü bir şekilde geldikleri gibi uğurlamak da bizim asıl önerimiz, asıl önceliğimiz ve şaşmayacağımız hedefimizdir. Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur.İnancımızın gücüyle, dayanışma ve yardımlaşmanın bereketiyle içine girilen dar geçitlerden çıkılacak, ferah ve selamet dolu günlere inşallah ulaşılacaktır. İyimserliğimizi her zaman muhafaza ederek, ülkemize güvenerek, enflasyon canavarının başının ezileceği günleri de çok yakında görmemiz mümkün olacaktır.Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nun millette heyecan uyandırdığını belirterek şunları kaydetti: Bilinsin ki; bu harekâtı yürekten destekliyoruz. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde önceden belirlenmiş terörist hedefler havadan ateş altına alınmış ve başarıyla vurulmuştur. Türk milletinin kuvvetli pençesi, hainlerin kafasını koparacaktır. Bordo berelilerimiz, komandolarımız hamdolsun karadan teröristlerin inlerine kadar girmişlerdir. Türkiye, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, kime sığınırlarsa sığınsınlar, Türk'ün adalet ve celadeti eninde sonunda o hainleri bulacak ve cezalandıracaktır. PKK/KCK terör örgütü adına ekonomik ve mali yapılanma içinde olan, teröristlere para aktaran ve "değer ailesi" ismi altında toplanan terörist yakınlarının sözde maaşa bağlanmasına hizmet eden 91 kişi hakkında 12 Nisan 2022 tarihinde başlayan hukuki süreç ve gözaltına alınmalarına dönük adli tasarruf çok yerinde ve sevindirici bir gelişmedir. Terör ile güvenlik arasında üçüncü bir seçenek yoktur. Terörün kökü kazınacaktır.