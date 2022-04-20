Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak

Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

BAKAN KOCA: SALGINI ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.