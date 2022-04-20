Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
Giriş Tarihi: 20.4.2022 09:39 Son Güncelleme: 20.4.2022 09:46

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Bakan Fahrettin Koca liderliğinde bugün toplanıyor. Yapılancak olan toplantı kritik bir öneme sahip. Toplu taşıma, okullar ve maske kullanımı ile önemli kararlar alınacak. Bakan Koca bilim kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada; "Kanaatimce koronavirüs döneminin en önemli toplantılarından birini geçireceğiz. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak. "En önemli toplantılarından birini" yapacak Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar alınacak.

Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

BAKAN KOCA: SALGINI ZİHNİMİZDEN ÇIKARMA ZAMANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

SON KARAR 2 MART'TA ALINDI

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Maske okullar ve toplu taşımada önemli kararlar alınacak
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