Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret davasında yeni gelişme! Mütalaada cezalandırılması istendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…' şeklinde bir söylemde bulunduğu ve YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SANIK AVUKATININ İTİRAZLARINA RED

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık avukatının itirazının reddine kesin olarak karar verdiği, sanık avukatının bu karara karşı yaptığı itirazın ise İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek kesin olarak red kararı verildiği açıklandı.

MÜTALAADA CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi suç duyurusuna istinaden yürütülen soruşturma neticesinde sanık hakkında hakaret suçundan iddianame hazırlandığını, sanık Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada YSK üyelerine karşı 'ahmak' kelimesini kullandığının belirtildiğini, görüntü kayıtları, ve tüm deliller incelendiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılmasını talep etti.

"USULSÜZLÜKLER VARDIR"

Sanık avukatı beyanında, yaptıkları itirazın İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne kanaatlerine göre usule aykırı olarak gittiğini iddia ederek "Aynı gün sonuçlandığını gördük. Bu hızla sonuçlanan başka bir evrak olduğunu düşünmüyoruz. Bu durum bir an önce karar verileceği konusundaki düşüncemizi kuvvetlendirdi. Adil bir yargılama için tüm delillerin tartışılmasını ve tarafların siyasi konumlarının yargılama sırasında etkisinin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hakimler Savcılar Kurulu ve diğer başvuru yollarını deneyeceğiz. Reddi hakim talebimize rağmen de yargılamaya devam edilmiştir. Bu da usule aykırıdır" dedi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun karar ilanında belirtildiği üzere sanık avukatının sanık hakkındaki hükmün geri bırakılması kararını verebilmesi için eksik evraklarını tamamlaması ve esas hakkındaki savunmasını yapması için süre verilemesine karar vererek davayı erteledi.

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