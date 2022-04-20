FETÖ’ye ağır darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, mahrem imamlarda tespit edilen operasyonel hatlardan cezaevi personeli de çıktı. Operasyonel hatlar ile mahrem abilerle irtibatın yanı sıra, örgüte yönelik devam eden diğer soruşturmalarda adı geçen FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 34 isim deşifre oldu. 19 ilde 30 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüphelinin arandığı öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında ise FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon yapıldı. 18 adreste, aranan 14 şüpheliden 12'si yakalandı.İzmir merkezli örgütün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, biri uzman çavuş, 25'i Kara, 2'si Deniz Kuvvetleri, 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 31'i muvazzaf 34 asker ile 65'i 15 Temmuz sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 78 şüpheli gözaltına alındı. 13'ü yurt dışında olduğu belirlenen 21 şüpheli ise aranıyor.