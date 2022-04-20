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Giriş Tarihi: 20.4.2022

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Mescid-i Aksa’yı görüştü

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Mescid-i Aksa’yı görüştü

Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
Görüşmemizde, son günlerde Filistin'de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık.
Sayın Herzog'la görüşmemde şu hususları ifade ettim: Ramazan ayının başlangıcından itibaren Batı Şeria ve Mescid-i Aksa dâhil meydana gelen olaylarda 400'ü aşkın Filistinlinin yaralanması ve aralarında çocukların bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybetmesi bizleri çok üzmüştür.




Mescid-i Aksa'nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze'ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.
Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.
Bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Herkesin bu mübarek mekânın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum.
Türkiye olarak her halükârda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz. Bu arada Erdoğan ile Herzog'un telefon görüşmesinin hemen ardından, İsrail basını, Mescid-i Aksa'nın ramazan sonuna kadar Yahudi ziyaretçilere kapatılacağını yazdı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Mescid-i Aksa’yı görüştü
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