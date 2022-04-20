Kılıçdaroğlu’na Man Adası iftirasında 5’inci ceza

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödeyeceği tazminat miktarı 195 bin TL oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu, 'Ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifa davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya 5, ödeyeceği tutar 195 bin TL oldu" dedi.