Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu’na Man Adası iftirasında 5’inci ceza
Giriş Tarihi: 20.4.2022

Kılıçdaroğlu’na Man Adası iftirasında 5’inci ceza

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kılıçdaroğlu’na Man Adası iftirasında 5’inci ceza
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Man Adası iddiaları ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ödeyeceği tazminat miktarı 195 bin TL oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu, 'Ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifa davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya 5, ödeyeceği tutar 195 bin TL oldu" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kılıçdaroğlu’na Man Adası iftirasında 5’inci ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA