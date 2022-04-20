Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye’ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı

PUTİN VE ZELENSKİ BİR ARAYA GELECEK Mİ?

Çavuşoğlu, "Putin ve Zelenski Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunu "Şartlar oluşursa bir araya gelecekler. Olumlu konuşuyorlar." diye yanıtladı. Çavuşoğlu, "NATO'ya bağlı ülkelerden savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var." dedi.

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