Son dakika! Putin ve Zelenski Türkiye’ye gelecek mi? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.
"İLK 3 AYDA 21 BİN GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ"
Düzenli-düzensiz göçmen sayısının 5 milyona yakın olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Önce can güvenliklerini garanti altına almak lazım. Bu sene geri gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin." dedi.
"127 BİN GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ"
Çavuşoğlu, "127 bin göçmenin girişi engellendi. Göçmenleri geri göndermeye devam ediyoruz. Güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüş olmalı." dedi.