İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak 2018 yılında TBMM'ye giren, 2020 yılında istifa ederek bağımız milletvekili olan İsmail Ok bugün AK Parti grubuna katıldı. Ok'un, AK Parti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ok, AK Parti'ye katılma sebebini kısa bir konuşma ile aktardı.
İSMAİL OK AK PARTİ GRUBU'NA KATILDI
Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok'un, AK Parti grubuna katıldığı haberini Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının sonunda duyurdu. Yoğun alkış alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.
ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ok'un konuşmasını tamamlamasının ardından kendisini tebrik etti, başarılar diledi. Ok, 'Elimden gelen her desteği vereceğim.' diyerek Erdoğan'a teşekkür etti. Ok'un AK Parti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisi takarken, daha sonra aile fotoğrafı çekildi.
İSMAİL OK 2020'DE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak 2018-2020 yılları arasında parlamentoda görev yapan İsmail Ok, istifa metninde çok ağır ifadeler kullanmıştı. Partideki milliyetçi isimlerin tek tek tasfiye edildiğini belirten Ok, Sorosçuların parti yönetimini ele geçirdiğini söylemişti.
Ok, CHP'nin HDP ile olan ilişkisine de değinip, ittifakı eleştirmişti.
Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtmişti.