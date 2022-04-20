İSMAİL OK 2020'DE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili olarak 2018-2020 yılları arasında parlamentoda görev yapan İsmail Ok, istifa metninde çok ağır ifadeler kullanmıştı. Partideki milliyetçi isimlerin tek tek tasfiye edildiğini belirten Ok, Sorosçuların parti yönetimini ele geçirdiğini söylemişti.

Ok, CHP'nin HDP ile olan ilişkisine de değinip, ittifakı eleştirmişti.

Ok, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu değerlerini benimseyen, bütün vatandaşları hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan milli bir parti olarak kurulduğunu, ancak iddialarının çok kısa bir zamanda yerle bir olduğunu, hayallerinin yıkıldığını belirtmişti.