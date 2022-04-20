Son dakika: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı! İşte 20 Nisan koronavirüs tablosu!

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 20 Nisan 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..

3 BİN 668 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 17 bin 857 oldu.

UYGULANAN AŞI MİKTARI 147 MİLYON 386 BİN DOZA YÜKSELDİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.