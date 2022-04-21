Bakan Karaismailoğlu ’Gün sayıyoruz’ diyerek duyurdu! Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Ağustos’ta açılıyor





"ŞU AN PROJEMİZİ YÜZDE 98 İLERLEME SEVİYESİNE GETİRDİK"

Programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Özverili ve başarılı çalışmalarımız ile projenin başından bugüne kadar, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde yapım işlerini tamamlanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu an projemizi yüzde 98 ilerleme seviyesine getirdik. Bugün itibarıyla 14 bin 536 metre ray montajı ve ray kaynaklarını tamamladık.