Bakan Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu: Nereye gidersek gidelim kardeşlik iklimi görüyoruz

NEREYE GİDERSEK GİDELİK KARDEŞLİK İKLİMİ GÖRÜYORUZ

Biliyorsunuz çok ciddi bir alt yapımız var. 750 binden fazla öğrenciyi Türkiye'nin dört bir yanında en güzel şartlarda ağırlıyoruz. Bu yurttaki manzaraları her yurtta görüyorum. Nereye gidersek gidelim bu kardeşlik iklimini görüyoruz.

Bu vesile ile onlarla aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmek bizim için sevinç. Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk. İnşallah bundan sonraki günlerde de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hem hasbihal ediyoruz, hem tanışıyoruz hem aramızdaki iletişimi, gönül bağını güçlendiriyoruz.