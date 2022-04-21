Bakan Kasapoğlu öğrencilerle iftarda buluştu: Nereye gidersek gidelim kardeşlik iklimi görüyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Erzurum Teknik Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı kız yurdunda A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Bugün iftarımızı Erzurum'da açıyoruz. Sahuru Ankara'da yapıp iftarı Erzurum'da açmakla daha kısa bir oruç tutmuş olduk. Bizim için gençlerimizle iftar sofrasında, sahurda buluşmak bizim için çok heyecan verici.
KYK yurdunda iftar! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu A Haber'de | Video
NEREYE GİDERSEK GİDELİK KARDEŞLİK İKLİMİ GÖRÜYORUZ
Biliyorsunuz çok ciddi bir alt yapımız var. 750 binden fazla öğrenciyi Türkiye'nin dört bir yanında en güzel şartlarda ağırlıyoruz. Bu yurttaki manzaraları her yurtta görüyorum. Nereye gidersek gidelim bu kardeşlik iklimini görüyoruz.
Bu vesile ile onlarla aynı sofrayı paylaşıp aynı ekmeği bölüşmek bizim için sevinç. Bu atmosferi solumak büyük bir mutluluk. İnşallah bundan sonraki günlerde de onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Hem hasbihal ediyoruz, hem tanışıyoruz hem aramızdaki iletişimi, gönül bağını güçlendiriyoruz.
EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIMIZ GENÇLERİMİZ
Türkiye'nin yurt altyapısı çok muhteşem bir altyapı. Dünyada örneği olmayan bir altyapı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın ilgisi ile ilmek ilmek 20 yılda örülmüş bir altyapı. Bu altyapıyı her geçen gün güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız var. Tam bir yaşam alanı sunuyoruz yurtlarımızda. Dünyanın en köklü otel zincirleriyle rekabet eder haldeyiz. Bu çalışmamızı burs ve kredilerle farklı boyutlara taşıdık. En büyük ilham kaynağımız gençlerimiz.