Bakan Soylu, Diyarbakır anneleri ile iftar yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar ve sahur programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu, akşam saatlerinde geldiği Diyarbakır'da çocukları için oturma eylemi yapan ailelerle görüştü. İçişleri Bakanı Soylu daha sonra terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde 962 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleri ile iftar programına katıldı. Ailelerin kaldığı oteldeki iftar yemeğine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile bakanlık yetkilileri de katıldı. İftar programı basına kapalı gerçekleşti. Soylu, yemeğin ardından ailelerle bir süre sohbet etti.