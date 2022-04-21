Başkan Erdoğan Bilim Kurulu’nu işaret etti: Alınan kararları milletimizle paylaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen sağlık çalışanlarıyla iftar buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

'TURKOVAC MİLYONLARCA İNSANA ŞİFA KAYNAĞI OLUYOR'

Türkiye'nin salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Kendi yerli aşımızı geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. TURKOVAC dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor. Türkiye Aşı Enstitüsü ve Klinik Araştırmaları Merkezimizle bu alanda nitelikli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SALGINA KARŞI MÜCADELEMİZİ ZAFERLE TAÇLANDIRMAKTA KARARLIYIZ'

Pandemi ile mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, "Salgına karşı son 2 yıldır başarıyla yürüttüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taçlandırmakta kararlıyız. Sağlık sistemimizin gücü, tedbirlerin etkinliği, yaygın aşılama kampanyasının pozitif etkisiyle hamdolsun vefat, vaka ve hastaneye yatışlarda ciddi düşüş yaşandı" dedi.

'ALINAN KARARLARI MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'

Başkan Erdoğan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısına işaret ederek, "İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı değerlendirme yapacak Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları milletimizle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetleri hakkında konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ameliyat, tetkik, tahlil, görüntüleme, polikliniklerde hastanedeki hizmetler tekrar rayına girdi. Salgın gündemimizden çıktıkça sağlık hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen serzenişler zamanla daha da azalacaktır.

Elbette modern hastaneler, en yeni teknolojiye sahip cihazlar önemlidir, vazgeçilmezdir. Ancak doğrudan insanla ve insan hayatıyla ilgili her alanda olduğu gibi asli unsur sağlık personelidir. Devletimizin sağlıkta yaptığı yatırım, teşvik, destekleri vatandaşlarımıza hissettirecek olanlar doktor, hemşire, hasta bakıcı, laborant, teknikeri, temizlik görevlisiyle sağlık çalışanlarımızın tamamıdır."