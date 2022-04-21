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Giriş Tarihi: 21.4.2022 21:37

FETÖ üyesi kadın Sarp’tan Gürcistan'a kaçarken yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ üyesi kadın Sarp’tan Gürcistan’a kaçarken yakalandı

Artvin'de, PDY-Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan  kadın,  Sarp Sınır kapısında  Gürcistan’a geçmek için TIR’ın gizli bölmesine saklandığı yerde yakalandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, PDY-Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın Y.İ'yi (40), takibe alındı.

Sarp Sınır kapısından Gürcistan'a bir TIR'ın dorsesinin altında bulunan yedek lastiğin içinde saklanarak kaçmaya çalışan kadın Y.İ.(40) yakalandı. Örgüt üyesi Y.İ ve onu para karşılığında yurt dışına kaçırmak istediği öne sürülen 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

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FETÖ üyesi kadın Sarp’tan Gürcistan'a kaçarken yakalandı
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