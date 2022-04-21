FETÖ üyesi kadın Sarp’tan Gürcistan’a kaçarken yakalandı

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, PDY-Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan kadın Y.İ'yi (40), takibe alındı.

Sarp Sınır kapısından Gürcistan'a bir TIR'ın dorsesinin altında bulunan yedek lastiğin içinde saklanarak kaçmaya çalışan kadın Y.İ.(40) yakalandı. Örgüt üyesi Y.İ ve onu para karşılığında yurt dışına kaçırmak istediği öne sürülen 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.