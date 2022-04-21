Gaziantep’te PKK operasyonu: Eylem hazırlığındayken yakalandılar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü adına sınır ötesi alanlarda faaliyet gösterdiği ve ülke içinde eylem arayışında olduğu tespit edilen 2 terör örgütü üyesi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.