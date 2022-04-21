HDP ile ittifaka kızarak İYİ Parti’den istifa eden Ok, AK Parti’ye katıldı

2020'deHDP ile gizli ittifak yapan CHP ile siyasi birlikteliğe başlanmasına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden ve o tarihten bu yana Balıkesir'den bağımsız milletvekili olan İsmail Ok, AK Parti saflarına geçti. Ok'un AK Parti rozetini Erdoğan taktı.Ok, yaptığı kısa konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti kendisini içeriden ve dışarıdan tehdit eden hainlerin başını Erdoğan liderliğinde balyoz gibi ezmiştir" ifadelerini kullandı. Erdoğan da Ok için, "Kardeşimizi de ailemize katıyoruz. Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin" diye konuştu.