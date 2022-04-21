Hem faturayı ödemedi hem param fazlasıyla yetiyor dedi

Kılıçdaroğlu'da yaşı sebebiyle "Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, 65 yaş üstü tüketiciler ve yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar" için özel çıkarılan ve bu abonelerin elektriğinin ancak üç dönem boyunca faturanın ödenmemesi halinde kesilebildiğini öngören yönetmelikten yararlandı. Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi. Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.







Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım" dedi.





"BEN ELEKTRİK PARASINI ÖDEYEBİLİRİM"

Elektriği kesilen bazı aileleri yarın ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, elektriği olmayan bir insanla aynı durumu yaşamak gerektiğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Hep söylerim 'bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım' diye. Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil " dedi Faturanın tutarıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Rakamların hiçbir önemi yok. O rakamları zaten ben ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor" diye konuştu.





AKŞENER "FATURAYI BEN ÖDEYİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Müsaade ederlerse faturayı ben öderim, bunu da yaparsam Selvi Hanım için yaparım." şeklindeki önerisi de sorulan Kılıçdaroğlu, "Bugün Meral Hanım ile konuştum. Tabii dedi ki 'Elektrikler kesilecek ama asıl sıkıntıyı Selvi Hanım çekecek' dedi. Eğer bir sıkıntı var o sıkıntıyı büyük bir keyifle çekeceğiz" dedi.