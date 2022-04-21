Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Giriş Tarihi: 21.4.2022 22:20 Son Güncelleme: 21.4.2022 22:42

Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim

Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturası şovu' ilginç açıklamaların da ortaya çıkmasına neden oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda elektrik faturası ödememe provokasyonuna girişen ve bugün yasal sürenin dolması sonrası evindeki elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını dile getiren Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 ay boyunca elektrik faturalarını ödemedi. Bu elektrik faturası provokasyonu sonrasında yönetmelik gereği Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin tedarik şirketi tarafından elektriği kesildi.

"AZ ÖNCE HABER GELDİ"

Kılıçdaroğlu, durumu "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler" diyerek duyurdu.

"MÜSAADE EDERSENİZ BEN ÖDEYEYİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evindeki elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.

"SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR"

Akşener açıklamasında şunları söyledi: "Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''

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Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
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