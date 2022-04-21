Meral Akşener’den Kılıçdaroğlu’na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim

Selvi Kılıçdaroğlu'nun zor durumda kalacağını ifade eden Akşener, "Müsaade ederseniz faturanızı ben ödeyeyim" dedi.

"SELVİ HANIM'IN İŞİ ZOR"

Akşener açıklamasında şunları söyledi: "Ama bu işte Selvi Hanım'ın durumu zor. Kılıçdaroğlu hem sözünü yere düşürmemiş olur müsaade ederse hanenin elektrik borcunu ödeyebilirim o da Selvi Hanım için.''