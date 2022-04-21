Murat Kurum: Türkiye’nin önündeki oyunları bozacak ruh buradadır

Millet bahçesinde, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kaykay pisti bulunacağını aktaran Kurum, millet bahçesinin, restoranı, kıraathanesi ve parkıyla "muhteşem bir eser" olacağını kaydetti.

Bakan Kurum, "Geçmişinden aldığı ilhamla gençlerinin geleceğe umutla baktığı, esnafının, insanların mutlu olduğu, üreten, gelişen, büyüyen doğasıyla, termal turizmiyle çok daha güzel ve güçlü bir Kızılcahamam." hayali olduğunu belirterek, Yenice Mahallesi'ne kazandırdıkları yeni evler, Ankara Caddesi'nde, Cengiz Topel'de ve Hal Caddesi'ndeki sokak güzelleştirme çalışmalarıyla, ilçenin tarihi ve yöresel mimarisini, aslıyla yeniden buluşturduklarını söyledi.

Kızılcahamam'ın doğal zenginliklerini değerlendirmek istediklerini vurgulayan Kurum, "Bu çerçevede güneş enerjisi santralini kurduk. Belediyemizle birlikte bu santralle artık vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek çalışmaları yaptık." dedi.