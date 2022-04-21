Yetim ve öksüzlere devletten şefkat eli

Bakanlıkça, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi amacıyla 10 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu. Bu doğrultuda, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunmak amacıyla 81 il müdürlüğü bünyesinde Öksüz Yetim Birimleri oluşturuldu. Birimlerde görevli meslek elemanları tarafından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar tespit edilerek çocuklara ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlandı. Aynı zamanda çocuklara ve ailelerine, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Görevliler, 2022 Mart itibarıyla toplam 7bin 696 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirerek, onların ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmalarını sağladı.



REHBERDE DESTEKLER ANLATILDI

Ebeveynini kaybetmiş çocukların velayet, vesayet, vasi, miras ve haklarının korunması gibi yasal hakları konusunda bilgilendirme yapılan rehberde bakanlığın sunduğu hizmetler anlatıldı. Rehberde, bakanlığın öksüz ve yetim yardım programı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı programı, evde engelli bakım ücreti, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve ALO 144 Sosyal Yardım Hattı hizmetleri ile ayrıca şehit çocuklarına yönelik birçok imkan ve haklar bulunduğu kaydedildi. Rehberde bu konularla ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.



EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLARA ÖZEL REHBER

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıkça, bu konuda sunulan hizmetlerle ilgili ailelere bilgi verilmesi, yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla 'Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi' de hazırlandı.

Rehberde ebeveyn kaybı yaşamış ve yas sürecinde çocukların desteklenmesi, ebeveyn kaybı sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetlere ilişkin bölümlerin yanı sıra, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildi.



YARDIM VE DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜLÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amacıyla çeşitli mekanizmalarla birçok destekte bulunuyor. Bu kapsamda ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için ailelerine sosyal ve ekonomik yardımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Mevcut durumda, öksüz ve yetim aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar başta olmak üzere birçok yardım programı yürütülüyor.



Ebeveynini kaybetmiş çocuklarla ilgili başvuru yapılabilecek kurumlar ve iletişim bilgilerine yer verilen rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

* Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşmaları noktasında sorumluluk alabiliriz.

* Bütün çocuklara karşı güler yüzlü olabiliriz. Her çocuk, kendisini seven ve koruyan bir aile yanında yaşamayı hak etmektedir.

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar bulunmaktadır. Ebeveynlerinden yoksun bir şekilde yaşayan bu çocuklara koruyucu aile olabiliriz. Bu konuda, bulunduğumuz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuru yapabiliriz.

* Devlet koruması altındakiler dahil olmak üzere ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerine gönüllü/ kardeş aile olabiliriz.

*Uzmanlık ve ilgi alanımız çerçevesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve ailelerine psikososyal ve hukuki destek sunabiliriz.

*Ulusal ve uluslararası düzeyde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkı sunabiliriz.

Rehbere https://www.aile.gov.tr/ebeveyn-kaybi-yasamis-cocuklari-destekleme/ adresinden ulaşılabilecek.