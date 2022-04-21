Zirve Yayınevi cinayetlerindeki 5 Hakim-Savcı yargılanmaya başladı

Malatya'da 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının, olayı FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda Ergenekon ile ilişkili göstermeye çalıştıkları iddiasıyla 'Görevi kötüye kullanma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları davanın duruşması Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde görüldü. Davanın müşterilerinden İlker Çınar SEGBİS ile bağlanırken, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger salonda hazır bulundu.

DAHA ÖNCE VERDİĞİ İFADELERİ KABUL ETMEDİ

Müşteki olarak dinlenen Çınar, uzman erbaş olduğu dönemde kendi isteğiyle mesleğini bıraktığını ve misyonerlikle ilgili araştırmalar yapmaya başladığını söyledi. Zirve Yayınevi cinayeti öncesinde Tarsus'ta ikamet ettiğini kendisi ile diğer müşterilerin iletişime geçmesinin ardından haber elemanı olarak çalışmaya başladığını ve müştekilere istihbarat götürdüğünü, 2 ay sonra ise cinayetin işlediğini anlattı. Kendisi hakkında FETÖ'nün yayın organı olan Bugün ve Zaman gazetelerinde 'Cinayetin arkasındaki isim' olarak haberler yapıldığını, hedef Halime getirildiğini kaydetti. Zekeriya Öz'e verdiği ifadeye ilişkin konuşan Çınar, ifadelerine kendisine ait olmadığını önceden hazırlanmak yeniymiş gibi verildiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

FİRARİ SANIKLARIN YAKALAMA KARARLARININ İNFAZININ BEKLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ise Çınar'ın ifadelerinin çelişkili olduğunu, haber elemanı olduğunu reddettiğini ispatlanması üzerine kabul ettiğini, doğruyu söylemediğini kaydetti. Daire, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, katılma talebinde bulunan müştekilerin taleplerinin kabulüne karar vererek davayı 6 Ekim'e erteledi.