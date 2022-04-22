Bakan Ersoy: Turizm sektöründe hızlı çıkış devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. İlk olarak Rize valiliğini ziyaret eden Ersoy, buradaki ziyaretin ardından tarihi Rize kalesine çıktı. Ersoy, Kale Camii'nde katıldığı cuma namazının hemen ardından burada da çeşitli incelemeler gerçekleştirerek Rize Belediyesi'ne gitti. Rize Belediyesi'nde gerçekleşen toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Ersoy Rize'nin doğasını korumayı başardığını ifade ederek "Kuspa bölgesi, Andon bölgesi ve Senoz bölgesinde ki turizm palanlarını doğaya uygun bir şekilde, saygılı bir şekilde, doğru bir planlamayla yapılmasını sağlayacağız. Bakanlık olarak Rize'de ki müzede ki onarımlar ve yine burada gerçekleştirilecek olan bir denizci müzesi var. Ona da destek olacak bir proje hazırlayacağız. Rize özellikle yaylalar kısmında kendini korumayı çok iyi başarmış, kamu arazilerinin de çok olduğu bir yer. Doğasıyla uyumlu projelerle turizmden daha çok pay almayı hak eden bir ilimiz. Kültür merkezi eksiği var. Bununla ilgili bir proje yapacağız. Bir alan oluşturmuşlar, o alanda biz yatırım desteği vereceğiz. Bütün bunları da 1 yıl içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE HIZLI ÇIKIŞLAR DEVAM EDECEK

Körfez ülkelerinden çok fazla turist geleceğini ön gördüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hızlı çıkışlar Türkiye'de devam edecek. Özellikle körfez ülkelerinden çok hızlı bir artış ön görüyoruz. Şu an da gelen turistler de geçen senelerin ilk aylarıyla kıyaslanmayacak derecede yüksek"

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI BÖLGEYE TURİST ÇEKECEK

Uçak taleplerini de görebiliyoruz. Rize'nin de böyle bir avantajı daha var. Önümüze ki ay havalimanı açılıyor. Bundan sonra gelecek birçok geniş uçak da oraya yönlendirilecektir. Hem estetik olarak güzel hem pist uzunlukları her türlü uçağın inişine müsait. Turistik açıdan çok fazla rezervasyon alacağını sayılarda çok ciddi bir artış olacağını öngörüyorum" şeklinde konuştu.

RİZE, DÜNYADA SAYILI HELİSKİ ALANLARINDAN

Rize'nin Dünya'da sayılı heliski bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Ersoy, "Heliskiye de uygun yatırım nasıl yapılır ona da bakmak istiyoruz. Çünkü Rize dünyadaki sayılı heliski bölgelerinden biri. O yüzden de biz bölgenin o potansiyelini de değerlendirmek istiyoruz. Ama dediğim gibi burada ki hassas olunması gereken nokta Rize'nin doğasının birçok noktada korunmuş olması. Biz o korunan doğaya uygun projelerle hareket etmek istiyoruz. Doğru yeri tespit edebilirsek iyi bir proje ile hızlı bir şekilde sonuç alırız" şeklinde konuştu.

Diğer yaylalarla kıyasla doğasının iyi korunduğunu söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, "Doğaya uyumlu diğer bölgelerden ayrışan konaklama tesisleri bölgelerini yapabilirsek ve projelendirmeyi doğru tahsis işlemlerini yapabilirsek tersine dönebileceğini düşünüyorum. Benim gördüğüm diğer yaylalara kıyasla doğasını iyi korumayı başarmış. Bu avantajını kullanabiliriz. Şimdi daha ihtiyaca uygun projelendirme şansımız oluyor" dedi.