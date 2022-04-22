Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit olmuştur."
ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ
Şehit Piyade Teğmen Kerek'in şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, komşuları ve yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.
Şehit Bekir Can Kerek'in naaşının yarın ikindi namazını müteakip Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedileceği açıklandı. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.