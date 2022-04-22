Samsun’a şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un acı haberi Samsun'un Havza ilçesindeki baba evine ulaştı. 24 yaşındaki şehidin acı haberi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Havza'ya bağlı Kamlık Mahallesi'nde yaşayan baba Alper ve Hafize Çon'a verildi. Bekar olan şehidin 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyordu. Şehidin naaşı yarın Havza ilçesinde toprağa verilecek.