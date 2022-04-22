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Giriş Tarihi: 22.4.2022 22:52 Son Güncelleme: 22.4.2022 23:07

Samsun'a şehit ateşi düştü

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Samsun’a şehit ateşi düştü

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düştü. Bekar olan şehidin 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un acı haberi Samsun'un Havza ilçesindeki baba evine ulaştı. 24 yaşındaki şehidin acı haberi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Havza'ya bağlı Kamlık Mahallesi'nde yaşayan baba Alper ve Hafize Çon'a verildi. Bekar olan şehidin 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyordu. Şehidin naaşı yarın Havza ilçesinde toprağa verilecek.

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Samsun'a şehit ateşi düştü
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