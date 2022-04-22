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Giriş Tarihi: 23.4.2022 01:54

Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Şehidin naaşı memleketine uğurlandı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı düzenlenen törenle memleketi Malatya’ya gönderildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare Soran'da PKK/YPG kontrolündeki bölgeden kontrol noktasına düzenlenen roketli saldırıda Malatyalı özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) şehit oldu. Şehit Aytaç Altunörs, için Kilis Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı memleketi Malatya'ya gönderildi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, ile protokol üyeleri ve şehit polisin meslektaşları katıldı.
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Şehidin naaşı memleketine uğurlandı
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