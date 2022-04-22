Siyasi şov uğruna elektriğini kestirdi

Geceliği 100 bin liralık otel odasında kalıp fakir edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi şova dönüştürdüğü elektrik faturası ödememe eylemi, evinin elektriğini kestirmesiyle sonuçlandı. Tüm dünyada pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan artışı siyasi ranta çevirmek isteyen Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, provokatif açıklamalar yapıp bürokratları ve vatandaşları isyana çağırmış, halka elektrik faturalarını ödememesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Hükümetin elektrik faturalarında ciddi oranda indirime giderek tüm kesimleri rahatlatmasına rağmen Kılıçdaroğlu, eylemine devam etti. Halkı sivil itaatsizliğe yönlendiren provokatif eyleminde durumu lehine çevirmek için algı oluşturma çabasına giren Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen vatandaşların durumunu düşündüğü için eylemini sürdürdüğünü öne sürdü. Üç aydır faturasının kesileceği günü bekleyen Kılıçdaroğlu, bu amacına ulaştı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun adına kayıtlı olan elektrik faturasının ocak, şubat ve mart aylarına ait borcunu ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çukurambar'daki evine dün giden tedarik şirketi yetkilileri, evin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu, evinin elektriğinin kesilmesinin ardından yine kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir" sözleriyle halkı sivil itaatsizliğe yönlendiren eylemini savundu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtladı" dedi.