Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Koca "Maske yasağı kalkacak mı?" sorusunu yanıtladı
Giriş Tarihi: 22.4.2022 12:48 Son Güncelleme: 22.4.2022 12:56

Son dakika | Bakan Koca "Maske yasağı kalkacak mı?" sorusunu yanıtladı

Son dakika | Bakan Koca Maske yasağı kalkacak mı? sorusunu yanıtladı

Maske yasağı ile ilgili son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca "Maske yasağı kalkaca mı?" sorusunu bir kez daha cevapladı ve Bilim Kurulu'nu işaret etti. Koca "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz" dedi.

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır hayatımızın bir parçası olan maske kuralıyla ilgili olarak merak edilen soruya bir kez daha yanıt veren Bakan Koca gerçekleşecek olan Bilim Kurulu'nu işaret etti. İşte detaylar;

SON DAKİKA | BAKAN KOCA'YA SORULDU: MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda maske başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. "Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok" gibi düşünmemeliyiz." dedi.

TOPLANTI NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı Koca "Bilim Kurulu toplantısı geniş katılımlı ve daha kapsamlı yapılmak istendiği için ertelendi" dedi.

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Son dakika | Bakan Koca "Maske yasağı kalkacak mı?" sorusunu yanıtladı
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