Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır hayatımızın bir parçası olan maske kuralıyla ilgili olarak merak edilen soruya bir kez daha yanıt veren Bakan Koca gerçekleşecek olan Bilim Kurulu'nu işaret etti. İşte detaylar;