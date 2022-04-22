Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Giriş Tarihi: 22.4.2022 18:22 Son Güncelleme: 22.4.2022 18:30

Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

DHA
Son dakika: MSB’den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri... Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
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