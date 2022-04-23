Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan

Bugün milli egemenliğe adım attığımız, milletin sesinin tüm seslere baskın çıktığı büyük günün 102. yıldönümü. Türkiye 102 yıl önce bugün milli egemenliğin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kavuştu. Türkiye'nin çeşitli yörelerinden Ankara'ya gelen çocuklar da Birinci Meclis olma özelliği taşıyan Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.İletişim Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, kurum personeli ile çocukları katıldı. Türk bayrakları ile çocukların karşılandığı etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas sinema gösterimi yapıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yayınladığı mesajda, "Çocuklarımıza her günü bayram olan bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hediye edeceğimizin güvencesini veriyorum. Onlar bizim umudumuzdur. Gazi Meclis'imizin 102'nci yıldönümünü iftiharla kutluyor, nice diriliş ve yükseliş dönemlerine vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi