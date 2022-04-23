Hain saldırıları PKK’nın taşeron örgütleri yaptı

Bursa'da,önceki gün uzaktan kumandalı patlayıcı düzenekle gerçekleştirilen ve 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in şehit olduğu, 7 arkadaşının da yaralandığı hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için teyakkuza geçen emniyet güçleri, bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Alçak saldırıyı düzenleyenlerin, patlamanın yaşandığı bölgede günlerce keşif yaptıkları, infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün, güzergâh boyunca nerede durup nerede yavaşladığını tespit ettikleri, patlayıcıyı da buna göre yerleştirdikleri belirlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'daki saldırı ile İstanbul'da önceki gün TÜGVA şubesine yönelik EYP'li saldırıyla ilişkin önemli detaylar paylaştı. İstanbul'daki saldırıda boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba, Bursa'da ise el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını açıklayan Soylu, "Bursa ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgütle bağlantılılar. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi" dedi.