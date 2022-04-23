Her birinize şükran borçluyuz

Kimikimsesiz bir bebeğe sütannelik yaptı. Kimi depremde enkazın altındaki yaşam çığlığını duyup nefes oldu. Kimi de enkazın altındaki yaralıyı kurtarırken gösterdiği davranışlarla gönüllere taht kurdu. İşte o kahraman sağlıkçılar önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de sağlık çalışanlarına verdiği iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftara katılanlar arasında, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaparak tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Adıyamanlı Emine Kuştepe ve İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı olarak kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllerde taht kuran UMKE personeli Edanur Doğan da vardı. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlıkçılarla sohbet ederek onları dinlemesi dikkat çekti. "Büşra'mız, Emine'miz, Edanur'umuz... Hepsine şükran borçluyuz" denilerek, duygular paylaşıldı.Türkiye acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz'ı, annesi tarafından terk edilen Nisa Mihriban bebeği sütannesi olarak bağırına basmasıyla tanıdı. Durmaz, Erdoğan'ın iftar davetine katılmadan önce sosyal medyada, "Nisa Mihriban bebekle ilgili çok mesaj atıyorsunuz. Önemsediğiniz için çok teşekkür ederim. Durumunda bir değişiklik yok. Sağlık Bakanlığı tarafından takibi anlık olarak yapılıyor. Dualarınıza talibiz" diye yazdı. Erdoğan çifti, iftarda hemşire Durmaz ile uzun uzun sohbet etti.Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe de iftarın davetlilerinden biriydi. Adıyaman'da 112 Acil Servis'te ATT olarak çalışan ve UMKE gönüllüsü olarak Elazığ'a giden Kuştepe, enkaz altındaki Azize Çelik'le kurduğu sıcacık diyalogla tüm Türkiye'nin yüreğine kazınmıştı.UMKE personeli Edanur Doğan da Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı. İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan'a enkaz altındaki davranışlarıyla gönüllerde taht kuran 24 yaşındaki Edanur, İnci Okan'a şu nefes veren cümleleri kurmuştu: "Annene çok benziyorsun, dışarıda annenle konuştum. Seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın. Hiç korkma, korkacak hiçbir şey yok." Doğan'ın bu sözlerle teskin ettiği genç kızın elini tuttuğu anların görüntüleri, Türkiye'de herkesi duygulandırmıştı.