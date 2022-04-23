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Giriş Tarihi: 23.4.2022

Malatya’ya şehit ateşi düştü

HALİT TURAN HALİT TURAN
Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Malatya’ya şehit ateşi düştü
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Bir polis aracına isabet eden roket nedeniyle özel harekat polisi Aytaç Altunörs (34) şehit oldu. Hain saldırıda 10 polis memuru da yaralandı. Yaralı polislerin Kilis Devlet Hastanesinde tedaviye alındığı öğrenildi. Malatyalı şehit Aytaç Altunörs'ün 6 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Altunörs'ün naaşının bugün Malatya'ya getirilerek ikindi namazını müteakip Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedileceği öğrenildi.
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Malatya’ya şehit ateşi düştü
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