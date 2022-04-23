Önce arkadaş oldu sonra kaçırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmalar sonucu geçtiğimiz aylarda çökertilen İranlı muhalifleri kaçırma şebekesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. By Sağlam Savunma Sanayii şirketi sahibi, casusluk şebekesinin liderlerinden İhsan Sağlam'ın cep telefonunun incelemesine ait sonuçlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu.Sağlam'ın hedefindeki eski Albay Firouze'yi, 'İran seni arıyor. İran'da hedefsin. Seni İsrail'e götüreceğim' diyerek kandırdığı saptandı. Sağlam'ın, çocuğu ve eşiyle birlikte Denizli-İstanbul-İzmir-Van üzerinden İran'a kaçırdığı İranlı eski Albay Mashali Firouze'yle bir de fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Fotoğrafta ayrıca İran istihbaratına çalışan ve Türkiye'deki yerel gruplarla İran istihbaratının arabuluculuğuna soyunan Morteza Sultan Sanjari de yer aldı. Fotoğrafın çekilme amacının ise, Firouze'nin kaçırılması talimatını veren İran'da bulunan İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini'ye, hedefin ellerinde olduğunun bilinmesi amacıyla kanıt olarak gönderildiği saptandı. Firouze ve ailesi, hakkında siyasal casusluk ve adam kaçırma suçlarından 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Sağlam'ın gönderdiği bu fotoğraftan bir gün sonra 17 Şubat 2019 günü İran istihbaratına teslim edildi.