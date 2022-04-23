Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanına getirildi. Babası Osman Gök, ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar tarafından karşılanan cenaze Onikişubat ilçesinin Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağında, dua edilip helallik alınmasının ardından Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na getirildi.





Cenaze törenine şehidin babası Ömer Gök, kardeşleri, akrabaları, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, "Furkan, hak ile batılı ayıran, ayırmak için mücadele eden anlamına geliyor. Şehidimiz isminin hakkını verdi, vazifesini en güzel şekilde yerini getirdi. Furkan'ımız, şehadetin de zirvesinde. Öyle bir günde ki; Furkan, Mehmet'im, yavrum, Ramazan ayı içerisinde, cuma gününde ve en mukaddes saatlerde ruhunu vatan için, millet için, din için feda etti" dedi.

Namazın ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehit Furkan Gök, gözyaşlarıyla toprağa verildi.