Pençe-Kilit’ten acı haber: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde iki askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek (28) ile Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün (24) şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, şehitler için Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.Şehit Furkan Gök'ün acı haberi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki baba ocağına ulaştırıldı. Haberin ardından şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Osman ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberi de Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.