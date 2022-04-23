Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." dedi.