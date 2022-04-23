Kefil olduğum kayın biraderime 9,6 çıktı. Bana 5 bin lira çıktı. Bize, 'Gübreye zam geldi, farkını alıyoruz' de, onu da kabul edelim. Ama bize malımızı da teslim et. Bunları ödersek ne olacak bilmiyoruz. Benim şahsıma gözüken rakam toplamda 53 bin lira gözüküyor. Aldığımız 29 bin lira. Gübreye zam geldiğini de biliyoruz. Farkını alırsa alabilir. Ona da bir şey demiyoruz. Ama günü geldiği zaman mal bende olmalı. Bu mal bende olmazsa tüccara gideceğim. Bir 25 bin lira tüccara, bir 25 bin lira da ona ödeyeceğim. Ne olacak? Olur mu öyle?"

Kofçaz ilçesinin 16 köyü bulunduğunu ve kooperatifin bu köylere hizmet verdiğini belirten Vardar, "En çok güvendiğimiz kooperatifti. Çünkü aradığımız her şeyi bulabiliyorduk. Piyasada 10 lira ise burada 9 liraya bulabiliyorduk. Senetli alıyorduk, zaman tanıyordu. Zaman açısından da bizim için avantajlıydı. Şimdi artık mağdur olduk. Sonuç nereye varır, yargıya mı intikal eder bilmiyoruz. Yoksa borçlarını kabul eder mi bilmiyoruz. Bizim adımıza tekrar senet düzenlemişler. Alpullu'dan gelecek kooperatif yeni düzenlemeler hakkında telefonumuza mesaj geldi. Ama ne senedidir, bilmiyoruz. Almadan bir şey diyemeyiz. Sadece kısa bir mesaj.