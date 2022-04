Terör örgütünün son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cami çıkışında soruları yanıtlayan Erdoğan, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı ile Bursa'da bir cezaevi aracına, İstanbul Gaziosmanpaşa'da ise TÜGVA binasına yönelik bombalı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu:Bu süreç içerisinde özellikle Irak'taki Pençe-Kilit Harekâtı şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına gelen bir harekât. Ve tabii terör örgütü de şu anda artık son çırpınışları olarak özellikle Kandil'den gelen talimatla yani "yakın yıkın" filan gibi talimatı yerine getirmenin gayreti, hesabı içerisinde.Şu an itibarıyla biliyorsunuz Pençe-Kilit Harekâtı'nda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 45'i buldu. Şehitlerimizin sayısı üç oldu. Fakat bütün mağaralar, bütün inlere girilmeye devam ediliyor. Orada da şu anda havaların müsait olması hasebiyle bütün ekiplerimiz, komandolarımız ellerinden gelen gayretleri gösteriyor. Bunun yanında bütün teknolojik imkânlarla füzelerimiz, kasırgalarımızla beraber operasyonlar devam ediyor. Ve bu tabii sonuna kadar, bu temizlik harekâtı bitene kadar bu iş devam edecek. Durmadan, usanmadan bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.Mehmetçiğimiz, komandolarımız çok büyük başarılar elde ettiler, ediyorlar. Ve tabii bu inlerde, mağaralarda birçok mühimmat ele geçirildi. Bu mühimmatla birlikte bunların temizliği devam ediyor. Kolay bir iş değil. İnlere giriyorsunuz, mağaralara giriyorsunuz. Ve burada tabii çok da hassas, dikkatli olmanız gerekiyor. Yani oralarda herhangi bir kayba girmeden, en az kayıpla inşallah bu mağaraların temizliğinin gerçekleşmesi gerekiyor. Ve bu konuda da gerek komuta kademisi gerekse oradaki komandolarımız hassas bir şekilde bu temizlik operasyonunu devam ettiriyorlar. Taviz vermeden en az hasarla inşallah bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi inşallah milletimiz, vatanımız, devletimiz için hayırlı olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayı kredi ve burs ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 25 Nisan'da yapılacağını söyledi. İstanbul Maltepe'deki KYK Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yapan Erdoğan, şunları söyledi:Amacımız sizlere 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğiniz büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe Teknofest gençliği diyorum. Zira sizden artık uzayı okuyorsunuz.Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi 10'da 10. Bak nereden nereye? Açıkta bırakmıyoruz kimseyi.Maddi imkansızlık sebebiyle hiçbir evladımız eğitim-öğretimden geri kalmasın diye isteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu rakam yüksek lisansta 1700 liraya, doktora da 2550 liraya çıkıyor. Sadece bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Ve biliyorsunuz her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için, bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.