Tiyatroya hoş geldiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi. Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı.Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "fatura şovu" ise vatandaştan tepki topladı. CHP'li belediyeler yolsuzluk içindeyken, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şova girişmesi çok manidar bulundu.Menemen Belediye Başkanı 50 milyon, Yalova Belediye Başkanı 20 milyon, Adana Ceyhan Belediye Başkanı 15 milyon, Bilecik Belediye Başkanı 5 milyon liralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karıştığı için görevden alındı. Kılıçdaroğlu ise geceliği 100 bin lira olan otelde Youtube için video çekiyor. Gel gör ki elektrik faturası üzerinden tiyatro sergiliyor.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun '4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğu' yönündeki sözlerinin doğru olmadığını açıkladı. 3 aydır elektrik faturasını ödemeyen, ancak geceliği 100 bin liralık otel odalarında kalarak fakir edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için Dönmez, "Oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadesini kullandı.Bugün itibarıyla 197 bini mesken 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu kaydeden Dönmez, "Bu elektrik kesintilerinin toplam abone sayısına oranı yüzde 0.6. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlar için 3-4 yıl önce bir program başlatıldı. 2 milyon 140 bin hanenin 150 kilovatsaate kadar tüketimlerini devlet karşılıyor. Bu da 1.5-2 milyar lira civarında bir rakam" dedi. ANKARACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi şov uğruna elektriğini kestirdiği ve yayın yaptığı yönündeki eleştirilerin ardından eski CHP Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödememesini sosyal medyadan eleştirdi. Aslı Baykal, resmi Twitter hesabından yaptığı eleştirisinde "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak, iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullandı./SABAH