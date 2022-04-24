Bugünümüzün umudu yarınımızın güvencesi

Başta Gazi Mustafa KemalAtatürk olmak üzere, millimücadelemizin tüm kahramanlarınırahmet veşükranla yâd ediyorum.Hayat,bir çocuğun gözlerindekiışıltıdır. Umut, ellerikalem tutan çocuktur.Huzur, bir çocuğun gülüşüdür.Çocuk seslerininbomba seslerine karışmadığı,çocuk masumiyetininsavaşlara üstün geldiği birdünya diliyorum.En değerlivarlıklarımız çocuklarbugünümüzün umudu,yarınımızın güvencesidir.Türkiye BüyükMillet Meclisi'mizin102'nci kuruluş yılını tebrikediyor, tüm çocuklarımızın23 Nisan Bayramı'nıkutluyorum.