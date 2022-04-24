Bugünümüzün umudu yarınımızın güvencesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, milli
mücadelemizin tüm kahramanlarını
rahmet ve
şükranla yâd ediyorum.
Emine Erdoğan:
Hayat,
bir çocuğun gözlerindeki
ışıltıdır. Umut, elleri
kalem tutan çocuktur.
Huzur, bir çocuğun gülüşüdür.
Çocuk seslerinin
bomba seslerine karışmadığı,
çocuk masumiyetinin
savaşlara üstün geldiği bir
dünya diliyorum.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:
En değerli
varlıklarımız çocuklar
bugünümüzün umudu,
yarınımızın güvencesidir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:
Türkiye Büyük
Millet Meclisi'mizin
102'nci kuruluş yılını tebrik
ediyor, tüm çocuklarımızın
23 Nisan Bayramı'nı
kutluyorum.