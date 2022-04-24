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Giriş Tarihi: 24.4.2022

Bugünümüzün umudu yarınımızın güvencesi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Bugünümüzün umudu yarınımızın güvencesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla yâd ediyorum.
Emine Erdoğan: Hayat, bir çocuğun gözlerindeki ışıltıdır. Umut, elleri kalem tutan çocuktur. Huzur, bir çocuğun gülüşüdür. Çocuk seslerinin bomba seslerine karışmadığı, çocuk masumiyetinin savaşlara üstün geldiği bir dünya diliyorum.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: En değerli varlıklarımız çocuklar bugünümüzün umudu, yarınımızın güvencesidir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 102'nci kuruluş yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum.
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Bugünümüzün umudu yarınımızın güvencesi
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