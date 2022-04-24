Kılıçdaroğlu'nun "elektriksiz ev ziyareti" kurgu çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara Keçiören'de bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve eşi, ziyaretin ardından evin annesi Güllü D. ile kameraların karşısına geçti. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ SIRASINDA ELEKTRİKLER KESİK DEĞİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun faturayı ödeyemediği için elektriği kesik olduğu iddia edilen aileyi ziyareti esnasında sigorta kutusunun hafif açık şekilde duruyor olması dikkat çekmişti. Yapılan saha incelemesi ve abonelik kayıtlarına göre ziyaret edilen evde 23 Nisan itibari ile borç nedeniyle elektriğinin kesik olmadığı ve kaçak kullanımının bulunmadığı tespit edildi.



"KENDİNİZİ BİLEREK Mİ KARANLIĞA GÖMDÜNÜZ?"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyaret yapılan evde elektriklerin kesik olmadığını söyledi. Dönmez "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" dedi.







SABAH O EVİ GÖRÜNTÜLEDİ

SABAH, elektriklerin kesik olduğu iddia edilen Güllü K'ya ait evi görüntüledi. Evde elektriklerin olduğu görülürken, yapılan ziyaretin bir kurgu olduğu kesinleşti. Ayrıca evin içerisinden video paylaşan Güllü K. da elektriklerinin olduğunu teyit etmiş oldu.



KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI : AİLEYE 3 KEZ DEVLET DESTEĞİ SAĞLANDI

Keçiören sınırları içerisinde yaşanan olay sonrasında Keçiören Kaymakamlığından da açıklama geldi. Keçiören Kaymakamlığı, ikametgahına 4 aydır elektrik verilmediği iddia edilen vatandaşın elektriğinin borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğini, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu vatandaşın ikametgahının elektriğinin öne sürüldüğü gibi 4 aydır kesik olmadığının belirlendiği aktarıldı. Elektriğin, borcu nedeniyle, dağıtıcı şirket tarafından 31 Mart'ta kesildiğinin, 5 gün sonra, 5 Nisan'da ödemenin yapılması üzerine açıldığının tespit edildiği belirtildi. Kaymakamlık ayrıca aileye 2021 yılında 2 kez pandemi yardımı başvurusu ile 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğal gaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 lira destek sağlandığını açıkladı. Ailenin bugüne kadar pandemi ve doğal gaz yardımı dışında Kaymakamlığa herhangi bir başvurusu olmadığı da kaydedildi.