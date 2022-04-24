Üçüncü kattan düşen minik Selim hayatını kaybetti

Fethiye ilçesi Babataşı Mahallesi'nde 2 yaşındaki Selim Çetinkaya, apartmanının üçüncü katındaki pencereden aşağı düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler minik Selim'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Çetinkaya, yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yaşındaki Selim tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Selim'in acı haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



