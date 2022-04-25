Başkan Erdoğan’dan Garo Paylan’ın ‘1915’ teklifine sert tepki: HDP Meclis’e yakışmıyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 Olayları'na destek vererek sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye'de sağlanabilir" diye konuştu.